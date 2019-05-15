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Başarılılarını gençlik spor İl müdürü ile paylaştılar

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun düzenlediği Kilis grup yarışmasında gençler düzenlemeli dalda birinci olan Malatya takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun düzenlediği Kilis grup yarışmasında gençler düzenlemeli dalda birinci olan Malatya takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, Spor Şube Müdür Ömer Dağdelen ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yöresel Halk Oyunları Atölyesinde eğitim alan gençler katıldı. Kilis grup yarışmasında gençler düzenlemeli dalda birinci olan gençler sevinçlerini İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile paylaştı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, alınan başarıdan dolayı gençleri tebrik ederek, "Almış olduğunuz bu başarıdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Yöresel Halk Oyunları Atölyemizde eğitim alan üye gençlerimiz olarak bizleri gururlandırdınız. Sizleri ve hocalarınızı tebrik ederek başarılarınızın devamını dilerim" diye konuştu.

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