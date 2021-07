Başkan Güder'den Kurban Bayramı mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Yüce Allah, yüreğimizden sadakati, teslimiyeti ve muhabbeti eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesa ile Karban Bayramı'nı kutladı. Başkan Güder, mesajında millet olarak bir kez daha Kurban Bayramı'na ulaşmanın bereketini, huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirleterek, "Bayramlarımız kuşkusuz kendi içinde çok özel ve derin anlamlar barındırır. Bayramlar; insani değerlerin canlandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, toplumsal hayatımıza sevgi ve saygının hakim olduğu müstesna günlerdir. Bayramlar; umutsuzluğun karşısında sete dönüşür, karamsarlığın üstüne örtü olur, hasımlığı ve husumeti ortadan bütünüyle kaldırır. Bayramlar; birlik ve beraberlik için bir köprü, yardımlaşma ve dayanışma için bir vesile, kaynaşmak ve kucaklaşmak için de, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu bağlamda Kurban Bayramı ise, Allah'a manevi açıdan yaklaşmanın ve ruhen yakınlaşmanın en eşsiz yollarından birisidir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramları, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir. Şüphesiz her ibadetimiz Allah içindir, Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Oruç ibadeti nefislerimiz için nasıl ki bir terbiye yöntemiyse, Kurban ibadeti de, bizler için teslimiyet ve sadakat dersidir. Bu öyle bir ders ki, bizlere sırf Allah rızası için nefislerimizden geçmeyi ve nefeslerimizden feragat etmeyi öğretir. İşte bunun adı Allah'a hakkıyla kul olabilmek ve bir diğer ifadeyle O'na yaklaşabilmektir. Kaldı ki, Kurban kelimesinin anlamı da, işte bu yüzden yakınlaşmak şeklindedir. Kurban, İbrahim Peygamber'den bizlere sadakat, İsmail Peygamber'den teslimiyet mirasıdır. Allah'a hamdolsun ki; bu kutsi mirasa asırlardır hissedarlık ediyor ve muhabbetini de gönlümüzde yeşertip duruyoruz. Kurban Bayramı'nı böylesine güzel manevi heyecanlarla karşılarken, hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde, milletimizin her yeni bayrama biraz daha mutlu girdiğini görmenin sevinci içindeyiz. Güzel ilçemizi yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı, her alanda öncü ve örnek bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Bugüne kadar Battalgazi için önem arz eden birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak. Bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın başta Battalgazili vatandaşlarımız olmak üzere İslam âlemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.