Başkan Gürkan STK temsilcileri ile bir araya geldi

Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Platformu'na üye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Ziyarette sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına konuşan Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Platformu Başkanı Mehmet Doğan, Başkan Gürkan'a Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Yaklaşık 60'a yakın bir üyesi olan platform. Malatya'nın ciddi sorunları olduğu zaman bir araya gelme şansını yakalayıp, hayra öncü olup, şerre engel olmaya çalışıyoruz. Rabbim bu yeni süreçte size yardım etsin. Doğrularınıza yardım etsin” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Malatya Şube Başkanı Adil Akkoyunlu da, istişarenin önemine dikkat çekerek, “Battalgazi'de göz dolduran bir çalışma olmasaydı her halde bugün aday olmayacaktınız. İki şey çok önemli. Aliler ve idareciler.Dinimizde ehliyet, adalet ve istişare önemseniyor. İstişare eden herkesin aklını kullanıyor. İslam'ın esası da budur” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek, “Biz bir görev aldık. Bu görev vebali sorumluluğu, yükümlülüğü ağır olan bir görevdir. Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ederken, ‘Siz sadece günün belediye başkanı olmayın. Geçmişte yaşamışların da belediye başkanı olmanın vizyonu içerisinde olun, gelecekte yaşayanlarında belediye başkanı vizyonuna sahip olun. Ayrıca hedefiniz size oy verenler değil, toplumun yüzde yüzü sizin hedefiniz olsun. Herkesi kucaklayabilecek bir gönlünüz olsun, herkese adil hizmet etme anlayışı içerisinde olmaya gayret edin' dediler. Bizler de Cumhurbaşkanımızın bize olan güvenini sarsmamamız lazım. Cumhurbaşkanımızın görüşleri ve önerileri doğrultusunda bu memlekete hizmet etme noktasında neler yapabiliriz onun gayreti, çabası içerisinde olacağız. Kendileri 1994'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda, hakikaten İstanbul'da akmayan suların, çöp dağlarının, işlemeyen bir belediye yönetim sisteminin bir anda çöp dağların eridiğini, musluklarda berrak içilebilir sular aktığı, Haliç'in temizlendiği, trafiğin daha rahat erişebilecek bir yapı formatına kavuştuğu bir şehri 3,5 yılda ortaya koydu. Bizde bu şehrimizi hakikaten yaşanabilir, çağdaş modern anlamda ve insanların birbirlerini sevdiği, ötekileştirmediği bir platformda bunu gütmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin Türkiye'de siyasi konsepte bir değişimi beraberinde getireceğini belirten Başkan Gürkan, “Türkiye'de siyasi konsepti değiştirecek bir dönüm noktası olacak. Cumhurbaşkanımız bunun işaretini verdi. Eğer biz burada Belediye Başkanı adayıysak, bu milletin yüksek teveccühünün Ankara'daki anketlere yansımasıdır. Eğer burada yüksek derecede oy alırsak, Türkiye rekorunun çok üstünde olması lazım. Cumhuriyet tarihinin de rekoru olması lazım. Bunu alırsak, bu ne demektir? Buradaki her kesimin bu işe paydaş olması demektir. Bu paydaşlık siyasette yeni bir konsept getirecektir” diye konuştu.