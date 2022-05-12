Başkan Sadıkoğlu: “Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO), İş Geliştirme Merkezi ( İŞGEM) Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yüzde 80 seviyesine gelen proje alanında incelemelerde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, projede yer alan model fabrikanın Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk Model Fabrika olacağını söyledi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Celal Abbas Karaduman ve Mehmet Gündüz, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündan, Cumali Karahan, Zekeriya Çelebi ve İŞGEM Müdürü Necip Cengil ile inşaat çalışmaları devam eden 'Malatya 2. OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor' proje alanında incelemelerde bulundu.

“Yeni meslekler kazandıracak proje”

İnşaat çalışmalarını yürüten firma yetkilisinden projenin geldiği seviye hakkında bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak hazırladığımız ve Fırat Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz projemizde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Şuanda yüzde 80 seviyesinde. Yüzde 20'lik kalan kısmını da kısa sürede tamamlayarak sanayimizin ve sanayicimizin hizmetine sunacağız. Projemizde, iş arayan ve ararken de umudunu yitirmiş gençlerimize yeniden umut olacak eğitim merkezleri yer alacak. Belli bir eğitim almış ama iş bulamayan gençlerimiz varken, milyonlarca lira harcayıp yatırım yapan ancak nitelikli eleman bulamayan iş inşalarımız da var. İşte bu projemiz bu iki tarafı birbirine entegre edecek bir proje. 3 ile 6 ay arasında değişen hızlandırılmış uygulamalı eğitimlerle özellikle gençlerimize yeni meslekler kazandıracağız. İşletmelerden talepler alacağız ve o taleplere karşın iş garantili personeller yetiştireceğiz” dedi.

“Bölgemizde ilk model fabrika Malatya'da olacak”

Projede yer alan model fabrikanın Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk Model Fabrika olacağının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “OSB'mizde bulunan fabrikaların daha nitelikli üretim yapabilmelerinin önünü açmak ve yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak için projemize model fabrika da koyduk. Ankara, Konya, Gaziantep, İzmir gibi sanayisi güçlü şehirlerde bulunan model fabrika bölgemizde sadece Malatya OSB'de olacak. Malatya TSO olarak model fabrika adımını ilk atan ilk kurum olduğumuz için projemizi oldukça önemli görüyoruz. Model fabrika, işletmelerin verimliliklerinin artmasına büyük katkı sağlayacak ve özellikle sanayimizin ‘Endüstri 4.0'a dönüşümüne öncülük edecek” diye konuştu.

“Küçük firmaların büyümelerini sağlayacağız”

Projede farklı metrekarelerde toplam 14 işlik bulunduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, “İlk kez ticarete atılmak veya işini büyütmek isteyen birçok iş insanımız var. Onların sanayideki büyük firmalarla rekabetçi olabilmeleri için önlerini açacağız. Farklı metrekarelerde bulunan küçük işliklerimizi bu firmalara tahsis ederek işlerini geliştirerek nitelikli hale gelmelerini ve daha sonra da daha büyük alanlarda fabrikalarını kurmalarını, yeni yatırımlar yapmalarını sağlayacağız. Projemizin bu seviyeye gelmesinde katkı sunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'ya ve FKA ekibi ile Odamızın yönetim kuruluna, meclis üyelerimize, İŞGEM yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.