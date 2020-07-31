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Bayramı namazı sosyal mesafeli ve maskeli kılındı

Malatya’da sosyal mesafe kurallarına uygun Kurban Bayramı namazı kılındı.

Malatya'da sosyal mesafe kurallarına uygun Kurban Bayramı namazı kılındı. Cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleri ile yeşil alanlarda ibadetlerini yerine getirdi.


Malatya'da Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar erken saatlerde camilerde yerini adı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde sık sık yapılan anonslara vatandaşlar uydu. Sosyal mesafe sebebiyle cami içi dolunca vatandaşlar yeşil alanlara yöneldi. Birçok vatandaş yanında getirdikleri seccadeleri ile ibadetlerini yerine getirdi.


Şehir Mezarlığında bulunan Kabristan Camiinde yeşil alanlarda namaz kılan vatandaşlar burada da sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkatlerden kaçmadı.


Namaz sonrası cemaat tokalaşmadan bayramlaşırken, bayram şekeri de ikram edildi.

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