Belediye önünde minibüs eylemi

Malatya'da bir gurup vatandaş, mahallelerine minibüs gelmediğini ileri sürerek, büyükşehir belediyesi önünde eylem yaptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesinde oturan vatandaşlar, minibüslerin mahallelerinin içine giremediğini ve minibüse binmek için çevre yoluna kadar yürümek zorunda kaldıklarını savunarak büyükşehir belediyesi önünde eylem gerçekleştirdi.

Belediye önünde toplanan mahalleliler, durumun kendilerini mağdur ettiğini söyleyerek, belediye yetkililerine seslendiler.

Toplanan kalabalık grup adına açıklama yapan Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, konuyu daha önce defalarca belediye yetkililerine ilettiklerini ancak bir çözüm bulunmadığı için bugün burada toplandıklarını ifade etti.

Daha önce minibüslerin mahallenin içinden geçtiğini ancak çevre yolu düzenlemesinden sonra tali yolların iptal edilmesiyle minibüslerin mahallenin içine girmediğini iddia eden Alışık, “Daha önce 3 tane vatandaşımız bu sebepten dolayı yaşamını yitirdi, birçoğu da sakat kaldı” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım'ın çağrısı üzerine eylem yapan vatandaşlardan bir heyet Ali Yıldırım ile görüşmeye gitti.

Görüşme sonrası tekrar bir açıklama yapan muhtar Bayram Alışık, “Bize nutuk atıyorlar. Bize ‘biz yasalara bağlıyız diyorlar.' Biz de yasalara bağlıyız, burada yasaya muhalefet bir hareket yok. Yine bize çözüm sunmadılar. Biz bu konuda Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin” diye konuştu.

Yapılan eylemin ardından kalabalık grup sorunsuz bir şekilde dağıldı.