Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu'ndan Levent Vadisi yürüyüşü

Geleneksel Levent Vadisi Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, İnönü Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinatörü ve İÜDAKS eski başkanı Mehmet Fatih Çubuk, Malatya İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Birimi (İNOSAR) ile 243 kişilik öğrenci kafilesi katıldı.

Yürüyüşe katılan öğrencilere kumanya, şapka ve tişört dağıtıldı. Levent Vadisi'ne hareket eden ekibe seyir terasından Levent Vadisi tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü sorunsuz bir şekilde sona erdi.