DSP Başkan adayı Kılıç'tan Arguvanspor'a destek

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 10'uncu haftasında Orduzuspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek haftayı 3 puanla kapatan Arguvan Belediyespor futbolcu ve teknik heyetine yemek daveti veren Kılıç, elde edilen başarıyı kutladı. Yemek sonrası futbolcular ile sohbet eden DSP Başkan adayı Kılıç, ortak değerleri olan Arguvanspor'un bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olacaklarını söyledi. Sporun dostluk, kardeşlik ve siyaset üstü olduğunu dile getiren Kılıç, göreve gelmeleri halinde Arguvan'da sporsal faaliyetlerle ilgili ciddi çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Yemek sonrası ise Kılıç'a üzerinde ismi yazan Arguvan Belediyespor'un forması hediye edildi.