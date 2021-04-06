Eğitimciler Arguvan'da buluştu

Eğitimciler Arguvan ilçesinde buluşarak, Arguvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay'a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Malatya'nın Arguvan İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin olan Hasan Yay'a çevre ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hasan Yay 'ı, daha önce Arguvan da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Özmen Düz, Nusret Güngör Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ile birlikte daha önceden Arguvan İlçe Milli Eğitimde şube müdürü olarak görev yapan Hafiz İmer ve şef Yıldırım Kurtulmuş ziyarette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yay, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunanlara teşekkür edip, daha önce birlikte çalıştığı arkadaşlarını karşısında görünce çok heyecanlandığını bildirdi.

Eğitim camiasının yetkilileri, Müdür Yay'a yeni görev yerinde başarı dilediler.