İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekinci hal pazarı esnafından destek istedi

İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci Hal Pazarı esnafını ziyaret ederek esnafın sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi.


31 Mart Yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti Battalgazi Adayı Ali Ekinci, Hal Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaflardan seçimlerde destek isteyen Ekinci, işlerinde kolaylıklar diledi. Battalgazi'deki sorunları iyi bildiklerini aktaran Ekinci, güçlü bir belediyecilik anlayışının oluşması için esnafların da kendilerine destek vermesi gerektiğini ifade etti.


Battalgazi'nin bekası için çok çalışacaklarını ve ne olursa olsun bu yoldan dönmeyeceklerini söyleyen Ekinci, esnaflara projelerinden de bahsetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.