Ekinci hal pazarı esnafından destek istedi

31 Mart Yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti Battalgazi Adayı Ali Ekinci, Hal Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaflardan seçimlerde destek isteyen Ekinci, işlerinde kolaylıklar diledi. Battalgazi'deki sorunları iyi bildiklerini aktaran Ekinci, güçlü bir belediyecilik anlayışının oluşması için esnafların da kendilerine destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Battalgazi'nin bekası için çok çalışacaklarını ve ne olursa olsun bu yoldan dönmeyeceklerini söyleyen Ekinci, esnaflara projelerinden de bahsetti.