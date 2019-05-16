Erkekler Voleybol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu

Spor Şenlikleri'nde, Voleybol Erkekler Turnuvası'nda kupa sahibini buldu. İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi'ni setlerde 3-0 yenerek maçı kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Maç sonunda İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı turnuva şampiyonluk kupasını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Erkek Voleybol takımına verdi.

“Salonlarda bu sene seyirci çokluğu yaşandı”

Kupa töreninin yapılmasından sonra açıklamada bulunan Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı, güzel geçen bir turnuva olduğunu söyledi.

Avcı, “Bu sene spor şenliklerinin on sekizincisini düzenledik. Spor şenlikleri kapsamında, personel futbol müsabakaları, bayan ve erkek voleybol müsabakaları yapıldı. Bu müsabakalar dışında 3 ayrı branşta masa tenisi, basketbol ve futbol karşılaşmaları oldu. Kampüs Liglerinde basketbolda 10 takım, futbolda 18 takım, masa tenisinde 90 erkek ve 30 kadın müsabakalarda yarıştı. Voleybol erkeklerde 6 takım, kadınlarda ise toplamda 2 gruptan 10 takım yarıştı. Bunun dışında müsabakalar gayet zevkli geçti. Geçen senelerde bu kadar seyircimiz olmamıştı. Salonlarda bu sene seyirci çokluğu yaşandı. Biz müsabakaların zevkli geçmesi için elimizden geleni yaptık” dedi.

“Beraberinde bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”

Avcı, turnuvada emeği geçenlere de teşekkür ederek, “Lig koordinatörü Taha Yasin Ilkım'a, salon amiri Mesut Akkuş'a ve beraberinde bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu turnuva başlangıcını yapan, bizlerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat'a ayrıyeten teşekkür ediyorum. Her zaman bizden desteklerini esirgemeyen Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik'e ve bize bu imkanların sağlanmasının en baş mimarı olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğlenceli bir maç oldu”

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Voleybol Takımı Kaptanı Remzi Karabaşoğlu ise yaptığı açıklamada “Üniversitemizin, ‘Spor Şenlikleri' kapsamında yaptığı müsabakalarda, ilk beş maçı kazanarak finale çıktık. Final müsabakasını Eğitim Fakültesiyle oynadık. Eğlenceli bir maç oldu. Üniversitemize, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı'ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.