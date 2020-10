Erman Ilıcak Fen Lisesi eğitime başladı

Rönesans Holding bünyesinde sosyal projelere devam eden Rönesans Eğitim Vakfı tarafından yapılan Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi, Türkiye'nin geleceğine yön verecek yüzlerce genç için bilim ve eğitimin yeni dönemini başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nin 1. Derece deprem bölgesi olması dikkate alınarak tasarlanan, 43 bin 376 metrekare alan üzerine konumlandırılan Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi, iki blok ve 20 sınıftan oluşan ana eğitim binası ile 247 kişilik konferans salonu, en yüksek teknoloji ile donatılmış 6 adet laboratuvar ve yurt binası ile eğitime sunuldu.

"Standartlar üst seviyede"

Okulun detayları hakkında bilgiler veren okul müdürü Vahap Yıldız, " Malatya Fen Lisesi 1986'dan bu yana Türkiye vitrininde olan zamanın Milli Eğitim Bakanı hemşerimiz Metin Emiroğlu tarafından açılan ve Türkiye'ye mal olan bir okuldur. Yetiştirdiği öğrenciler, mezunları ve gelen öğrencilerle beraber bölgesinde sürekli olarak söz sahibi olan bir okulumuzdur. Her yıl üstüne bir şeyler katarak devam eden okulumuz öğrencilerimizin başarıları özellikle son 6 yılda 3 tane Türkiye birincisi çıkaran bir okul hem üniversite sınavlarındaki başarıları hem de proje yarışmalarındaki başarılarıyla adından sürekli bahsettiren bir okul olmuştur. Günümüze geldiğimizde yeni binasıyla yeni kampüs alanıyla belki Türkiye'de olamayan ve belki Türkiye'de özel olsun kamu olsun hiçbir ortamda olmayan standartlarda bir okula sahip yaklaşık 1 yıl içerisinde inşaatı tamamlanan bir okul 42 dönümlük alan üzerinde eğitim binamız 20 derslikli atölye, laboratuvarları, spor salonu, kız erkek pansiyon binası ve eğitim binası her biri müstakil olacak şekilde tasarlanmış ve gerçekten Türkiye standartlarının çok çok üstünde bir okul yapıldı ve eğitime başladı. Fiziksel donanıma ve kapasiteye sahip bir okulumuz. Hemşerimiz Erman Ilıcak'ın müdahil olduğu ve gerçekten her noktasında her detayında çok çok farklı dokunuşların olduğu okulumuz öğrencilerimiz için bölgemiz için ilimiz için ayrı bir motivasyon kaynağı olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız, “Bakanlığımızın açıkladığı program doğrultusunda yüz yüze eğitim faaliyetlerimizi kulumuz da yürütüyoruz. Okul sadece eğitim öğretim faaliyetlerinden öğretimin uygulandığı bir alan değildir. Aynı zamanda öğrenci için sosyal donatıların olduğu sosyal dokunuşların olduğu ve kendisini her bakımdan geliştirebileceği bir ortam olduğu zaman amacına ulaşır. Biz yeni kampüs alanımızda özellikle hem bölgemiz için hem ülkemiz için çok çok yeterli ve ülkemiz için katma değer oluşturacak bir nesil oluşturacağımızdan ve ortaya koyacağımızdan eminiz. Tüm ülke bundan kazanç sağlayacaktır. Burada yetişen nesil gelecekte çok çok iyi yerlere gelecektir. Öğrencilerimiz ve mezun ettiğimiz öğrencilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı deneyimleriyle ülkemizde söz sahibi konumlarda bulunmaktadır. Ben bu vesileyle özellikle kampüs alanımızın oluşturulmasında Türkiye'ye örnek olacak bu ortamın temininde destek esirgemeyen özellikle Sayın Erman Ilıcak'a değerli valimize, il milli eğitim müdürlüğümüze ve çok değerli Malatyalılara teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gelincik Tepesinde konutlar bitme aşamasında

Yıldız, Malatya Erman llıcak Fen Lisesi'nin yanı sıra, Malatya Battalgazi İlçesinde Rönesans Holding tarafından inşaatı devam eden TOKİ Toplu Konut projeleri hakkında da bilgi aktardı. Yıldız, “Malatya TOKİ Toplu Konut Malatya'nın Battaigazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi Mevkii'nde 144 bin 529 metrelik bir alan üzerinde 678 adet konut inşaatını ve altyapı ile çevre düzenlenmesini üstlenen Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası, projeyi özenli bir çalışma ile tamamlayarak teslim etmeye hazırlanıyor. Depreme dayanıklı olacak şekilde, Rönesans'ın bu yöndeki tecrübesi ile tasarlanan proje 21 adet 2+1 blok ve 17 adet 3+1 bloktan oluşuyor. Proje boyunca içinde bulunulan pandemi süreci ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı bildirgeler dikkate alınarak gerekli önlemler alınarak inşaatlar yapıldı” diye konuştu.