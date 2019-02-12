Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği'nin 2019 yılı lokomotif projesi olarak hazırladığı ‘Gelenekten Geleceğe' projesine tam destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kent Konseyimizin hazırlamış olduğu proje toplumumuz için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve proje ekibi, projenin tanıtımını yapmak ve planlanan çalışmalarda destek almak amacıyla Malatya Valisi Aydın Baruş'tan sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı da makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kent Konseyi olarak kentlilik bilincini geliştirme noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Genel Sekreter Çobanoğlu, geçmiş yıllarda Komşuluk Kültürü, Kendine ve Kentine Saygı Duy gibi kentin nabzını tutan projeler yaptıklarını söyledi. 2019 yılı içinde unutulmaya yüz tutmuş olan geleneklerin toplum için önemli olduğunu söyleyen Çobanoğlu, bu kapsamda “Gelenekten Geleceğe” projesini hazırladıklarını ifade etti.

Gelenekten Geleceğe Projesi içerisinde yer alan çalışmalar hakkında bilgi veren Çobanoğlu, proje kapsamında yıl boyunca 50'ye yakın etkinlik gerçekleştireceklerini ve Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclislerinin bu çalışmalarda aktif rol alacaklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Kent Konseyinin hazırladığı projenin toplum için büyük önem taşıdığını dile getirerek “Yüzyıllar boyunca toplum olarak örf ve adetlerimizden oluşan kültürümüz, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, mezarlık ziyareti, bayramlaşmaları içerisinde bulunduran dededen toruna geçen birçok güzellikleri barındırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Gelenekle geleceğin birleştirdiğinde başarının da ortaya çıkacağını ifade eden Polat, “Çocuklarımız ciddi anlamda sosyal medyanın, internetin etkisi altında yaşıyorlar. Bu çerçevede gelenekle geleceği birleştirmemiz toplum açısından büyük önem arz edecektir” şeklinde konuştu.

Kent Konseyinin ana tema olarak geleneği ve geleceği seçmesinin önemli olduğunu söyleyen Polat, “Projenin Malatya için hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum” diye konuştu.