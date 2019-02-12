Hekimhan'da Jandarmadan kan bağışı

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kızılay Malatya Kan Merkezi kan bağışı kampanyasına ilçe merkezindeki kamu kurumları ile vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı'nn yanı sıra teşkilatta görev yapan rütbeli personelin kan bağışı esnasında, kan bağışının hem sağlık hem de hayat kurtarma açısından ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Hekimhan İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir'de Kızılay kan merkezinin aracına ziyarette bulundu. Özdemir burada yaptığı açıklamada kan bağışının ardından insanın kendini daha sağlıklı ve dinç hissettiğini belirterek, “Hekimhanlı vatandaşlarımıza da ihtiyacı olan bir insana yardım etmenin yanında kendi sağlıkları için de düzenli olarak kan vermelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca sizlerin vereceği bir damla kan bir başkası için hayat demek. Bir gün bizlerde kan lazım olabilir düşüncesi ile hareket etmeliyiz” diye konuştu.