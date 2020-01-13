İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası

Suriye’nin İdlib şehrinde ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası başlatıldı.

Suriye'nin İdlib şehrinde ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası başlatıldı.


Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malatya Şubesi ile Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından organize edilen “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası çerçevesinde kadınlar, bölge halkı için el işi örgü yapacak. Yapılacak el işleri, Suriye'nin İdlib şehrindeki ihtiyaç sahibi çocuk ve bebeklere gönderilecek. Proje kapsamında atkı, bere, yelek, hırka ve bebek battaniyesi gibi el işleri yapılacak. Kadınların kampanya çerçevesinde yapacakları el işleri, 6 Şubat 2020 tarihine kadar Beş Konaklar'daki Malatya il Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ne teslim edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.