İdlib için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası

Suriye'nin İdlib şehrinde ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malatya Şubesi ile Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından organize edilen “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası çerçevesinde kadınlar, bölge halkı için el işi örgü yapacak. Yapılacak el işleri, Suriye'nin İdlib şehrindeki ihtiyaç sahibi çocuk ve bebeklere gönderilecek. Proje kapsamında atkı, bere, yelek, hırka ve bebek battaniyesi gibi el işleri yapılacak. Kadınların kampanya çerçevesinde yapacakları el işleri, 6 Şubat 2020 tarihine kadar Beş Konaklar'daki Malatya il Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ne teslim edilecek.