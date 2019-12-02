Jandarma'dan ampute futbolculara ziyaret

Jandarmayı karşısında gören Ampute Futbol Takımı büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Jandarma tarafından her iki futbol takımına çiçek taktim edildi. Malatya Büyükşehir Belediye Ampute Futbol takımı Antrenörü Suat Canlı, “Jandarmayı bu anlamlı günde yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz, bu ziyaret takıma ilave motivasyon sağlayacaktır” dedi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından müsabaka sonunda her iki takım ile sohbet edilerek tatlı ikramında bulunuldu ve çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik son buldu.