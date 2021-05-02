Jandarma'dan kısıtlamada sıkı kontrol

Malatya'nın Darende İlçesi'nde İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, Malatya Darende-Kahramanmaraş Elbistan il sınırı Başdirek Mahallesi'nde kontrol noktasında denetimleri sıklaştırdı. Jandarma görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olanlara belge soruyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Jandarma'nın 24 saat kontrolleri sürdüreceği kaydedildi.