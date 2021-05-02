İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan kısıtlamada sıkı kontrol

Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen 17 günlük tam kapanma kısıtlamasında jandarma sıkı kontrol yapıyor.


Malatya'nın Darende İlçesi'nde İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, Malatya Darende-Kahramanmaraş Elbistan il sınırı Başdirek Mahallesi'nde kontrol noktasında denetimleri sıklaştırdı. Jandarma görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olanlara belge soruyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Jandarma'nın 24 saat kontrolleri sürdüreceği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.