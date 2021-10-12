Lise öğrencilerine farklı bir etkinlik

Malatya Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle güzel bir projeyi hayata geçirerek, öğrencilere farklı bir etkinlik düzenliyor. Türkiye'de sadece birkaç tane lisede bulunan tırmanış duvarı okula kazandırılacak.

“Rotaları Aş, Doğayla Kucaklaş Projesi”, tırmanış duvarı oluşturma, tırmanış turnuvası, Levent Vadisi kaya tırmanış etkinliği, fidan dikimi ve çevre temizliği gibi bünyesinde birçok etkinliği barındırıyor.

Proje Koordinatörü ve Mahmut Çalık Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Batar proje hakkında bilgi verdi. Öğrencilerinin hem tırmanış sporu branşında yetişmesi, hem de doğayla uyumlu yaşamanın püf noktalarını öğrenmeleri için böyle bir proje hazırladıklarını belirten Proje Koordinatörü Erdem Batar, proje kapsamında okullarına bir tırmanış duvarı kazandıracaklarını ve bu tırmanış duvarından Türkiye'de sadece birkaç tane lisede bulunduğunu söyledi.

Erdem Batar projenin ilk etkinliği olarak otuz beş öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Malatya'nın Akçadağ İlçesi Levent Vadisi'ndeki kaya tırmanış duvarında tırmanış eğitimi gerçekleştirdiklerini ve ayrıca doğa yürüyüşü yaptıklarını sözlerine ekledi.

Levent Vadisi'nde gerçekleştirilen tırmanış etkinliğine katılan 12.sınıf öğrencisi Hilal Çoban da eğitimle ilgili olarak “Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Farklı bir deneyim yaşadım. Daha önce salonda duvara tırmandım ama bu farklı bir deneyim. Kaya tırmanışı biraz daha zor ama Erdem hocamızın ve diğer hocalarımızın desteğiyle kaya tırmanışını en iyi şekilde öğrenmek istiyorum” dedi.