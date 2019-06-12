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Malatya İdmanyurdu Onursal Başkanı Teoman Mutlu, Yeşilyurt Belediyespor için görüştü

Geçen sezon sergilediği başarılı performansla adını 3.

lige yazdıran Yeşilyurt Belediyespor'da kulübün sivil bir yönetime devri konusunda çalışmalar sürerken, belediye başkanı Mehmet Çınar'ın İstanbul'da iş adamı Teoman Mutlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.


Malatya İdmanyurdu Kulübü'nün de onursal başkanlığını yapan Teoman Mutlu'nun Yeşilyurt Belediyespor'a talip olduğunu, şartların olgunlaşması halinde yönetimiyle birlikte önümüzdeki günlerde yapılacak kongrede kulüp başkanlığına aday olabileceğini başkan Çınar ile paylaştığı ifade edildi.


Yapılan görüşmede kulübe ayrılacak bütçe ve tesis gibi konuların da konuşulduğu, başkan Mehmet Çınar'ın konuyu değerlendirmek için süre istediği bildirildi.


Mutlu ise başkan Çınar ile yaptığı görüşmenin kulüple ilgili olduğunu doğrulayarak, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelineceğini ifade etti.

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