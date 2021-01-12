Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da 5 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gözene Mahallesi'nde, jandarmanın istihbari çalışmalar neticesinde A.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Alınan arama kararına istinaden şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek talimatları doğrultusunda bulunan malzemeler muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs A.A gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.