İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da beyaz esaret

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edilirken, Malatya-Kayseri karayolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edilirken, Malatya-Kayseri karayolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.


Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı Malatya'da da etkisini güçlü bir şekilde gösteriyor. Dün akşam itibariyle başlayan ve halen devam eden kar yağışı ulaşımda da aksaklıklara neden oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'dan kalkacak tüm havayolu uçuşları iptal edilirken, karayollarında da birçok yol ulaşıma kapanmış durumda.


Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre Malatya-Kayseri karayolu çift yönlü olarak yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapalı olduğu belirtilirken, Malatya- Sivas, Malatya-Gölbaşı ve Malatya-Elazığ Karayollarında ise trafiğin kontrollü şekilde ilerlediği ifade edildi.


Kar yağışının kent genelinde yoğun bir şekilde sürdüğünün belirtildiği açıklamada, sürücülerin can ve mal emniyeti için dikkatli davranmaları, takip mesafesini korumaları, uygun ekipmanla ve kar lastiği takarak yola çıkmaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.