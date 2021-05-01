Malatya'da sağlık çalışanlarına saldırıya tepki

Dr. Recep Bentli, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırıyı kınayıp, “Saldırının takipçisi olacağım” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu ve yoğun bakımda görevli sağlık çalışanlarımız Aykut Özcan, Fatmanur Alkan, Mehtap Ermiş, Fatma Ertürk, Ezgi Üstündağ, Veli Akgeyik ile güvenlik görevlisi personelimiz Adnan Taşdemir, Mustafa Aslan, Pınar Şengönül' e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Hastanemizde tedavi görmekte iken hayatını kaybeden hastamızın yakınları tarafından yapılan bu saldırının takipçisi olacağım.

Yaşadığımız pandemi döneminde bile kendi canından çok hastasının sağlığını düşünen sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin kabul edilebilir hiç bir açıklaması olamaz. Doç. Dr. Özgür Kantarcıoğlu hocamız nezdinde tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Bentli, vatandaşları sağlık çalışanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine hasta yakınları, hastalarıyla yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu ile sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmuşlardı.

Daha sonra hasta yakınları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri savcılığa başvurup, birbirlerinden şikayetçi olmuşlardı.