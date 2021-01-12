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Malatya'da sahte alkol imalathanesine baskın

Malatya’da sahte alkol imalathanesine baskın düzenleyen polis, 525 litre el yapımı boğma tabir edilen rakı ele geçirdi.

Malatya'da sahte alkol imalathanesine baskın düzenleyen polis, 525 litre el yapımı boğma tabir edilen rakı ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın el yapımı boğma rakı imal ve satışı yaptığı bilgisi elde edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 5 adet 5 litrelik pet şişelerde 25 litre el yapımı içime hazır boğma rakı, 5 adet 100 litrelik varillerde toplam 500 litre boğma rakı hammaddesi olmak üzere toplam 525 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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