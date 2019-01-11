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Malatya'da tarihi eser operasyonu

Malatya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirildi.


Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü görevlilerince "Tarihi Eser Kaçakçılığına" yönelik operasyon gerçekleştirildi.


Operasyon kapsamında Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen metal objeler (sikke , yüzük ve küpe)ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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