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Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da polisin takip ettiği zanlılardan uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da polisin takip ettiği zanlılardan uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmada, 260 gram Sentetik kannabinoid maddesi, 34 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak iki şahıs yakalanarak TCK 188 maddesinden işlem yapıldı.


Adli Makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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