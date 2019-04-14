Malatya'nın en güzel kuzusu Darende'den

Malatya'da düzenlenen 13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı kapsamında ‘En Güzel Kuzu Yarışması' yapıldı. Yarışmanın birincisi Darende ilçesinden Mehmet Tut'un kuzusu oldu.

Mişmiş Park fuar alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen yarışmada 30 kuzu arasından en güzelleri seçildi. Etkinlikte konuşan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Akın, birlik olarak eğitici faaliyetlerin yanında kuzu yarışması gibi sosyal etkinlikler de düzenlediklerini söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise etkinliğin önemli olduğunu ifade ederek, yetiştiricilerin fuardan faydalanması gerektiğinin altını çizdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da küçükbaş hayvan üreticiliğinin teşvik edilmesi noktasında ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yarışmanın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından alana getirilen kuzular, katılımcıların ve jürinin beğenisine sunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince yapılan puanlamada yarışmanın birincisi Darende ilçesinden Mehmet Tut'un kuzusu, ikincisi Arguvan ilçesinden Cihan Ol'un kuzusu, üçüncüsü de Arapgir ilçesinde Cumali Doğan'ın yetiştirdiği kuzu oldu. Yarışmada, birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılan diğer kuzu sahiplerine de çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder , STK temsilcileri, çiftçiler ve aileleri katıldı.