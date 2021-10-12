Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından verilen İş Kulübü Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Kariyer Merkezinde gerçekleşen törene Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Kariyer Merkezi mensupları ve öğrenciler katıldı.

İş Kulübü Eğitimleri kapsamında öğrencilere haftada üç gün, 40'ar dakika ve ikişer oturum olmak üzere çevrim içi ve yüz yüze olarak kendini tanıma, network oluşturma (iş arama ağı), hedef koyma, etkili özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, beden dili ve imaj yönetimi ile hobiler gibi alanlarda eğitimler verildi. Öğrencilerin bu eğitimlerle kendini tanıması, farkındalık oluşturması, iş dünyasına ve iş arama aşamalarına hazırlanmasının amaçlandığı belirtildi.