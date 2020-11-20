Sadıkoğlu, Tarım Bakanı ile bir araya geldi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ankara Ticaret Borsası (ATB) Et Borsası'nı ziyaret etti.

Başkan Sadıkoğlu ve beraberindekiler ATB Başkanı Faik Yavuz'den tesislerin işlev ve işleyişi konusunda bilgiler aldı. Heyet daha sonra ATB merkez binasına geçerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, güncel ekonomik konular ve iş dünyasının önerileri istişare edildi.

Öte yandan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, bakan'a Malatya kayısısı takdim etti.

Bakan Pakdemirli'ye kayısı üreticileri için teşekkür

Kayısı üreticisinin uzun yıllardır beklediği TMO'nun kayısı alımı konusunda katkısından dolayı Bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini yineleyen Başkan Sadıkoğlu, “Kayısı üreticimiz yıllardır TMO'nun alımını bekliyordu. MTSO olarak bizler de birçok platformda TMO'nun kayısı alımı yapması gerektiğini ifade ettik, bu noktada görüşmeler yapıp girişimlerde bulunduk. Yapılacak alımın üretici lehine politikalar oluşturacağını, piyasalarda istikrar sağlayacağını ve kuru kayısının dünya çapında değer kazanacağını dile getirdik. Gelinen noktada TMO kayısı alımına başladı. Kayısının katma değerli hale gelmesi ve piyasanın regüle edilmesi konusunda önemli olan bu adım için bir kez daha başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Malatyalı kayısı üreticimizin emeği ve alın teri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.