Silahlı soyguncu yakalandı

Malatya'da bir markette pompalı tüfekle soygun yapan şahıs, polisin çalışması ile yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Malatya'da bir markete giren kar maskeli kişi, pompalı tüfeği kasiyere doğrultarak kasadaki paraları alıp kayıplara karışmıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygun sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın kimliğini tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, pompalı tüfekle marketi soyan N.A.'yı suç aleti ve çaldığı bin 100 lira ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. N.A. Gasp Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hırsızlıktan suç kaydı da bulunan N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.