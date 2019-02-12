TARSİM'den kayısı üreticilerine sigorta uyarısı

Malatya'nın en önemli ekonomik girdilerinden olan kayısıda oluşabilecek don ve benzeri hasarlara karşı, çiftçilerin Şubat sonuna kadar tarım sigortalarını yaptırabilecekleri açıklandı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde kayısı ürünü için poliçe tanzimlerinin büyük bir kısmının Şubat ayı sonuna kadar sona ereceği hatırlatılarak, üreticilerin yüzde 67'ye varan devlet desteğinden faydalanmaları için Tarım Sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Üreticilerin kayısı için son günü beklemeden bir an önce sigortalarını yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla, sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği bildirildi.

TARSİM açıklamasında şu bilgiler verildi:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde aniden ve şiddetli bir şekilde yaşanan sel-su baskını, hortum, dolu, vb. felaketler neticesinde, ürünler ve seralar ciddi düzeyde zarar görmüş, hepimizi derinden yaralayan can kayıpları yaşanmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, üreticilerin, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşamamaları için tek güvence TARSİM'dir. Şimdi vakit kaybetmeden poliçe son kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kayısı ürününüzü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına ve bu risklere ilave olarak don riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalatınız. Ayrıca meyve ağaçlarınızı, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı; meyve bahçelerinizi dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, yangın, sel-su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı Tarım Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Şimdi kayısı için sigorta yaptırmanın tam zamanı."