TED Kolejinden teniste büyük başarı

TED Malatya Koleji Mersin'de düzenlenen yıldız erkekler tenis müsabakalarında grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

TED Malatya Koleji 10-14 Nisan tarihlerinde Mersin'de düzenlenen yıldız erkekler tenis müsabakalarına katıldı. Grubunda oynadığı tüm maçları kazanan TED Koleji 08-12 Mayıs'da Kocaeli'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandi. TED Koleji bu sonuç ile aynı zamanda tenis branşında Malatya'da ilk defa Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan okul oldu.