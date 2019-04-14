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TED Kolejinden teniste büyük başarı

TED Malatya Koleji Mersin’de düzenlenen yıldız erkekler tenis müsabakalarında grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

TED Malatya Koleji Mersin'de düzenlenen yıldız erkekler tenis müsabakalarında grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.


TED Malatya Koleji 10-14 Nisan tarihlerinde Mersin'de düzenlenen yıldız erkekler tenis müsabakalarına katıldı. Grubunda oynadığı tüm maçları kazanan TED Koleji 08-12 Mayıs'da Kocaeli'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandi. TED Koleji bu sonuç ile aynı zamanda tenis branşında Malatya'da ilk defa Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan okul oldu.

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