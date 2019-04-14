TÜRSAB heyeti Malatya'yı gezdi

Fırat Kalkınma Ajansı'nın(FKA) öncülüğünde TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesinde bulunan 30 turizm acentesinin temsilcileri, Malatya'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Turizm gelirlerinin kent ekonomisi üzerindeki etkisini artırmak amacıyla kurulduğu günden bu yana bir yandan mali destek sağlayan Fırat Kalkınma Ajansı, illerin tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Malatya ve Elazığ'ın tanıtımı amacıyla TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesinde bulunan 30 turizm acentesi ile ulusal gazetelerin temsilcilerinden oluşan heyet ilk olarak Malatya'da tarihi geziler yaptı.

Heyet kentte Darende gezisinin ardından son olarak Akçadağ Levent Vadisi, Battalgazi Kervansaray, Poyraz Konağı ve Arslantepe Höyüğünü gezdi. Heyet Malatya'nın yöresel yemeklerini tatma fırsatı da yakaladı.