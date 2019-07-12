Yeşilyurt Belediyespor Koray Şanlı'yı renklerine bağladı

Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor, bir dönem Yeni Malatyaspor'da da forma giyen defans oyuncusu Koray Şanlı'yı renklerine bağladı.

En son 3.Lig takımı Batman Petrolspor'da forma giyen Koray Şanlı attığı imzayla kendisini turuncu yeşilli renklere bağladı.

29 yaşındaki Koray Şanlı stoper mevkiinde görev yapıyor.

Koray Şanlı'nın imza töreninin arından açıklamada bulunan kulüp sportif direktörü Burak Acil, fayda alacaklarına inandıkları bir transfer gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Transferde kulüp menfaatlerini göz önünde bulundurduklarını kaydeden Acil, “Koray Şanlı kalitesine inandığımız önemli bir futbolcu. Bir dönem Malatyaspor'un da formasını giyen Koray Şanlı'nın gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Umarım atılan imza iki taraf içinde hayırlı olur. Transferde anlaşmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Bu arada Yeşilyurt Belediyespor iç transferde defans oyuncusu İbrahim Tokay ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tokay için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.