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Yeşilyurt'da ‘açık kapı' uygulaması

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan “Açık Kapı” projesi Yeşilyurt ’da hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan “Açık Kapı” projesi Yeşilyurt 'da hayata geçirildi.


Yeşilyurt kaymakamlık binası giriş katında oluşturulan Açık Kapı biriminin önünde düzenlenen tanıtım programına Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldı. Proje hakkında bilgi veren Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, "Nüfusu 100 bin' in üzerinde olan belli ilçelerde başlamış bulunmakta. Vatandaşlarımızın kamu kurum, kuruluşlarıyla olan iletişimin geliştirilmesi, sıkıntılarının koordineli bir şekilde giderilebilmesi açısından önemli bir proje. Devlet olarak zaten bizler vatandaşımızın kurumları ulaşabilmesi için birçok mekanizmalar gerçekleştirmiştik. CİMER, gerekçe hakkındaki kanunlarımız gibi bununla beraber belediyelerimizdeki beyaz masalar gibi birçok mekanizmalarımız mevcut. Bununla beraber vatandaşlarımızın, iş sahiplerinin devletle olan konularla ilgili yapacakları tüm başvuruları, rahatlıkla yapılabilmesi açısından koordineli bir şekilde vatandaşların problemlerinin giderilmesi açısından güzel uygulamalardan bir tanesi bugün burada Yeşilyurt ilçemizde gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

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