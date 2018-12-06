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Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5’nci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2.

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Gurup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor'u 2-0 yendi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Eren'in ortasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Seth pasını Khalid'e aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-0


65. dakikada ceza sahası dışından Akın'ın kullandığı serbest vuruşta top önce direğe ardından da kaleciye çarparak kornere çıktı.


82. dakikada Khalid'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Eren topu filelerle buluşturdu. 2-0



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütürk, Selahattin Altay


E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Pereira (Berkan dk. 81 ?), Seth, Ahmed (Rahman dk. 58), Erkan, Mina, Mustafa, Muniru, Dia (Eren dk. 39), Khalid


Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Fatih, İkbal


Teknik Direktör: Erol Bulut


Etimesgut Belediyespor: Yunus, Sabri, Mikail, Mehmet Bektaş (Kaan dk. 80 ?), Erçin, Eren (Mehmet Fuat dk. 46), Alaettin, Samet, Caner, Ömer, Akın (Ufuk dk. 87 ?)


Yedekler: Hasan, Burak, Eyüpcan, Onur


Teknik Direktör: Adnan Şentürk


Goller: Khalid (dk. 59), Eren (dk. 82) (E.Y. Malatyaspor)


Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor)

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