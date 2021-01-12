Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Linnes'in sağ taraftan penaltı noktası üzerine gönderdiği meşin yuvarlağa Emre Akbaba'nın vuruşunu kaleci Ertaç çeldi. Dönen topu savunma araya girerek kornere gönderdi.

27. dakikada Zeki Yavru'nun ceza alanı dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta top üstten auta gitti.

30. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük, topu rakip ceza sahası dışına kadar sürdükten sonra pasını sağ çaprazdaki Zeki Yavru'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diagne, topu ayağıyla yumuşatarak yanındaki Emre Akbaba'nın önüne indirdi. Emre'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Serkan Ok

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Youssouf Ndayishimiye, Zeki Yavru, Moryke Fofana, Umut Bulut, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Murat Akça, Bülent Cevahir, Ahmet Ildız, Fernando Zuqui, Olcay Şahan, Jody Lukaki, Mustafa Eskihellaç, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Valentine Ozornwafor, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Jesse Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim