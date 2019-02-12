120 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 120 kişilik kafile dualarla umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Kula ilçesinde, umreye gidecek 120 kişilik kafile için Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla umreye gidecek vatandaşlar yolcu edildi. Uğurlama töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız umrecilere hitaben bir konuşma yaptı. Kırkız, "Umreye gidenler geride bıraktıklarını da temsil ederler. Sizler kur'anın indiği efendimizin doğduğu yerlere gideceksiniz tavaf yapacaksınız say yapacaksınız bunların hep birer anlamı var. Onun için orada zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. Manevi hayatınızı milat olsun umre. Orada zemzemden içeceksiniz. İnşallah cennet içeceklerinden içmekte nasip olsun. Allah sizleri muvaffak etsin yolculuğunuz hayırlara vesile olsun umreniz mebrur olsun." dedi.