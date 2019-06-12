Açık liselilerin mezuniyet heyecanı

Soma'da Açıköğretim İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet sevinci yaşandı. Soma Çelebi Mehmet İmam Hatip Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren açıköğretim lisesi bu yıl öğrencilerini mezun etti.

Liseyi dışarıdan bitirmek isteyen çok sayıda evli ve çocuk sahibi liseyi bitirmenin sevincini yaşadı. Kınık, Savaştepe ve Kırkağaç gibi ilçelerden gelerek liseyi bitiren öğrenciler okul idaresi ile birlikte muhteşem bir organizasyonla mezuniyet töreni yaparak diplomalarını aldı. Öğrenciler, idareciler, öğretmenler ve ailelerin de katıldığı törende gurur ve sevinç bir arada yaşandı. Kendileri gibi olan birçok kişiye örnek olmasını istediklerini belirten öğrenciler şimdi aynı şekilde üniversiteyi de bitirmek istediklerini kaydetti.