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AK Parti'li vekiller yeni parti binalarını inceledi

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve beraberindeki milletvekilleri yeni binalarında hizmet vermeye başlayan Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.


AK Parti Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlığı yeni parti binalarında hizmet vermeye başladı. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ilk olarak AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığının yeni binasında İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu'nu ziyaret etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de ziyarette hazır bulundu. Ardından AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığının yeni binasında İlçe Başkanı Fatih Katıöz'ü ziyaret eden partililere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de eşlik etti. Başkan Hızlı ve milletvekilleri, yeni parti binalarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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