Akhisar Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım

Spor Toto Süper Lig'e 7 yıl sonra veda eden Akhisarspor, dün de Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak taraftarını ikinci kez üzdü. Taraftarların büyük tepkisini çeken kulüp yönetimine bir tepki de Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan geldi.

Bu sezon yaşanan sıkıntıların faturasını Akhisarspor yönetimine kesen ve her maç sonrası sosyal paylaşım sitelerinde Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel'i istifaya davet eden Akigolar'dan sonra bir tepki de Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan geldi. Birer saat arayla kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilk olarak, "Artık Akhisarsporumuz için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı..." mesajını paylaşırken ardından, “Kastettiğim Akhisarspor bünyesinde çalışan görevlerini bilmediğimiz ve her ay maaş ödediğimiz yaklaşık 70 kişi” paylaşımını yaptı. Bu iki paylaşımın Akhisarspor taraftarından büyük beğeni alması dikkat çekti.