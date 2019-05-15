Alankuyu Camii Turgutlu Belediyesi ile yenilendi

Turgutlu Belediyesi, şehir merkezinde bulunan Alankuyu Camii'nde boyama çalışması gerçekleştirerek yeni bir görünüm kazandırdı.

Turgutlu Belediyesi camilere yönelik verdiği destek tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapmasında şehir merkezinin eski camileri arasında yer alan Alankuyu Camii'nin dış cephesi ve şadırvanı Turgutlu Belediyesi tarafından boyanarak yeni bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmaların Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında camilerimize yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Alankuyu Camii'nde bir çalışma başlatmıştık. Camimizin hem dış cephesi, hem de şadırvanı komple boyanarak yeni bir görünüme kavuştu. Nerede bir ihtiyaç varsa tamamlamaya, nerede bir eksiklik varsa gidermeye devam ediyoruz. Hem cemaatimize hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.