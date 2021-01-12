Aralık ayı açlık-yokluk rakamları açıklandı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘Açlık-yoksulluk' araştırmasının aralık ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Açlık sınırının 2 bin 593,3 TL olarak belirlendiğini kaydeden Öner, yoksulluk sınırının ise 7 bin 441,4 TL olarak tespit edildiğini söyledi.

Aralık ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 593,3 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 441,4 TL olarak tespit edildiğini belirten Öner, "Halkın alım gücü arttırılmalı,kamu görevlilerine seyyanen zam yapılmalıdır.Enflasyon rakamlarını dikkate aldığımızda, dolar kurundaki dalgalanmaları dikkate aldığımızda görüyoruz ki kamu görevlilerinin alım gücü düşmüştür. Hükumet, çeşitli sektörlere yapılan paket uygulaması gibi, kamu görevlilerine yönelik seyyanen zam uygulamasını bir an önce düşünmelidir." dedi.

Yapılan araştırmaya göre aralık ayında kasım ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,78'lik bir artış yaşandığını vurgulayan Öner, ''Aralık ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 47,92 artışla patlıcan, yüzde 25,62 artışla salatalık, yüzde 18,88 artışla beyaz lahana, yüzde 18,21 artışla karnabahar; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 13,09 azalışla portakal, yüzde 10,81 azalışla limon, yüzde 4,23 azalışla kivi madde fiyatlarında yaşandı. Aralık ayında kasım ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,44'lük bir artış gözlenirken; Aralık ayında kasım ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,8'lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise aralık ayında kasım ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

Haberleşme ve giyim ve madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Haberleşme madde fiyatlarında kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,48 artışla İnternet ücreti; yüzde 6,45 azalışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında yaşandığını kaydeden Öner, "Aralık ayında kasım ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,29'luk bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında kasım ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 3,17 artışla çorap, yüzde 3,07 artışla örgü yünü madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında kasım ayına göre yüzde 11,09 azalışla erkek kazağı, yüzde 9,32 azalışla hırka, yüzde 8,31 azalışla çocuk için sweatshirt, yüzde 7,87 azalışla etek madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,45'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,17 artışla sabun madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında kasım ayına göre yüzde 6,85 azalışla parfümler fiyatında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,46'lık bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,19 artışla yer ve duvar döşemesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi." diye konuştu.

Ulaşım ve sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı

Ulaşım ve sağlık madde fiyatlarında artış yaşandığını kaydeden Öner şunları söyledi: "Aralık ayında kasım ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,58'lik bir artış olduğu belirlendi. Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,24 artışla benzin, yüzde 4,68 artışla mazot fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında kasım ayına göre yüzde 4,03 azalışla araba kiralama ücreti, yüzde 1,84 azalışla uçak bileti ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Aralık ayında kasım ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,94'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,21 artışla tansiyon aleti, yüzde 2,53 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,09'luk bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında kasım ayına göre değişimin yüzde 2,6 artışla bilgisayar, yüzde 2,28 artışla magazin ve dergiler, yüzde 2,14 artışla televizyon madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 4,25 azalışla çocuk oyunları, yüzde 1,72 azalışla yurtiçi hafta sonu turları, yüzde 1,48 azalışla sporla ilgili aletler fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi."