Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 94'üncü yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Manisa Tren Garı'nda düzenlenen törende Atatürk'ün Manisa'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, STK temsilcileri ve askeri erkan Manisa Garı'nda treni karşıladı. Trenden ilk olarak Atatürk portresi, öğrenciler tarafından indirilirken, ardından Türk bayrağı getirildi.

Manisa Garı'na gelen trenden indirilen Türk bayrağı Vali Deniz'e takdim edilirken, Vali Deniz bayrağı öperek teslim aldı. Bayrağın teslim edilmesinin ardından Manisa Tren Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında öğrenciler, protokol üyelerine sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende ise çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk'ün Manisa'ya gelişinde dönemin belediye başkanı olan Bahri Sarıtepe'nin kent adına konuşması yapıldı. Daha sonra ise Atatürk'ün cevabi mektubu okundu.

Son olarak Fatih Sergi Salonu'nda “Atatürk Fotoğrafları, eski Manisa fotoğrafları ve Atatürk Kitap Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.