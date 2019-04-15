Başkan Akın, hem çiçek ekti hem de vatandaşlarla buluştu

İncelemelerde bulunduğu sokaklarda çiçek eken Başkan Akın, hemşehrileriyle de sohbet etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmalarını gece gündüz tüm hızıyla sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde birim müdürleri ve meclis üyeleri ile birlikte İstasyonaltı Mahallesi'ne giden Başkan Akın, mahalle muhtarı Orhan Kaya ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çiçek ekme çalışmasını yakından takip eden Belediye Başkanı Çetin Akın, işçiler ile birlikte çiçek ekti. Mahalle sakinleri tarafından düzenlenen kahvaltıda vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Akın, daha sonra yapımında sona yaklaşılan Hz. Ömer Kur'an Kursu ve Taziye Evi'nde incelemelerde bulundu.

61 mahalleyi gönülden kucaklayarak çalışmalarına başladıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bugün İstasyonaltı Mahallemizde muhtarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. 61 mahallemize eşit hizmet anlayışımız ile çalışmalarımıza başladık. İstasyonaltı Mahallemizin de sorunlarını biliyoruz. Hep birlikte el ele vererek bu sorunları çözeceğiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da hep bir arada olacağız. Hep vatandaşlarımız ile olacağız. Turgutlu için daha güzel günler yakın” dedi.