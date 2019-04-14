Başkan Akın'dan pazar mesaisi

Başkan Akın ilk olarak Şehitler Erkek Öğrenci Yurdu yararına düzenlenen kermese katıldı. Daha sonra Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde göçme tehlikesi olduğu gerekçesiyle yıkımıma başlanılan evin sahibi ile bir araya gelen Başkan Akın, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Urganlıspor'un yönetim futbolcu ve teknik heyeti ile bir araya gelerek İzmirspor maçı öncesinde takıma başarılar diledi.

Hem hafta içi hem hafta sonunda mesaisine kaldığı yerden devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, pazar gününü de yine vatandaşlarla iç içe geçirdi. İlk olarak Şehitler Erkek Öğrenci Yurdu yararına düzenlenen kermese katılan Başkan Akın, burada hem vatandaşlar hem de yurt öğretmenleri ile bir araya gelerek öğrencilerin kermesine destekte bulundu. Daha sonra Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde göçme tehlikesi olduğu yıkımına başlanılan binaya giderek alanda inceleme yapan Belediye Başkanı Çetin Akın, bina sahibi ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Konunun takipçisi olacağını dile getiren Başkan Akın, “Dün akşam saatlerinde durumun aciliyetine binaen ekiplerimiz binada inceleme yapmıştı. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine binanın yıkımına başladık. Şu anda yıkım devam ediyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Konunun takipçisiyiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.

Urganlıspor'a başarılar diledi

Son olarak Urganlıspor'un yönetim, teknik heyet ve futbolcuları ile kahvaltıda buluşan Başkan Çetin Akın, İzmirspor maçı öncesi futbolculara başarılar dileyerek karşılaşmadan 3 puan ile ayrılacaklarına inancının tam olduğunu da sözlerine ekledi.