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Başkan Çelik cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı

Manisa’da Kurban Bayramı namazını Sarıalan Mahallesi’nde kılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.

Manisa'da Kurban Bayramı namazını Sarıalan Mahallesi'nde kılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.


Her bayram farklı bir mahallede bayram namazına katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kurban Bayramı namazını Sarıalan Mahallesinde ki Sarıbeyler Camiinde kıldı. Başkan Çelik'e oğlu Fatih Çelik'te eşlik etti. Namaz öncesinde Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri bayram namazı öncesinde vatandaşlara dezenfektan sıkarak maske dağıttı. Bayram namazının kılınmasının ardından Başkan Çelik, Cami bahçesinde sosyal mesafe kurallarını gözeterek vatandaşlarla bayramlaştı.

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