Başkan Ergün, gazetecilerle bir araya geldi

İl merkezi ve ilçelerden gelen yaklaşık 200 ulusal, yerel ve internet sitesi temsilcisi 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. İl merkezi ve ilçelerden gelen 200'e yakın gazetecinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kutlama programında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Büyük bir fedakârlık ve özveriyle görevlerini yapmaya çalışan sizlerin bu anlamlı gününü tekrar tebrik ediyorum. Basın çalışanlarının yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, gece, gündüz demeden vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve haberdar etmek için çalıştıklarını iyi biliyorum. Günümüzde medyanın, demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesine ne kadar katkı sağladığı ve bu konuda vazgeçilmez niteliklere sahip olduğu kuşkusuz. Milletimizin gözü ve kulağı olan medyanın çok sesli ve tarafsız bir biçimde varlığını sürdürmesi, demokratik kültürün gelişmesine büyük katkı sağlar. Sahip oldukları bilgi ve deneyimlerle, kamuoyunu yönlendirmek için emek sarf eden gazeteci kardeşlerimin yaptığı iş, bizim açımızdan önemlidir. Bu vesileyle burada bulunan ve bulunmayan tüm gazeteci arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşadığınız sorunları, sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdiğimi bilmenizi isterim. Bu vesileyle geçtiğimiz Kasım ayında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Ali Filizkan ve yönetimini de tebrik ediyorum. Aynı genel kurulda 37 yıl boyunca bu görevi aralıksız sürdüren değerli Ertuğrul Aytaç başkanın da onursal başkan seçilmesinden dolayı ayrıca kutluyorum. Cenab-ı Allah, sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin diyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan bir kez daha Gazeteciler Gününüzü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Ergün, kutlama programının sonunda gazetecilere günün önemine ilişkin hediye takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlama programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Gözgülü, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, daire başkanları, ve gazeteciler katıldı.