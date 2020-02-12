Başkan Palabıyık'ın amcası yaşamını yitirdi

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın amcası işadamı Selim Palabıyık, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AK Parti Kula İlçe Başkanının amcası olan, renkli kişiliği ve samimiyeti ile Kulalıların oldukça sevdiği işadamı Selim Palabıyık, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama tutunamadı. Edinilen bilgiye göre kalp hastası olan 67 yaşındaki Selim Palabıyık, bugün akşam vakitlerinde ikamet ettiği evinde aniden rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 acil servis ekipleri, hayati tehlikesi bulunan Palabıyık'a müdahale etti. Daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Palabıyık, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı.

1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden de belediye başkanlığına aday olan Selim Palabıyık'ın vefatı, Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Palabıyık'ın cenazesi, 13 Şubat 2020 Perşembe günü, Şah Süleyman Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kula Asri Mezarlığı'na defnedilecek.