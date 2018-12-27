Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hafsa Sultan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri eşliğinde 'Bir oyuncak bin mutluluk olacak' sloganı ile yardım kampanyası başlatarak örnek bir projeye imza attı.

Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri Danışman Öğretmenler İsa Çınar, Zülfişen Altınok ve M. Emin Gün öncülüğünde başlatmış oldukları Anasınıfı öğrencileri için oyuncak toplama projesini hayata geçirdi.

Oyuncak yardım kampanyası başlatan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, kampanya kapsamında toplanan oyuncakları koliler haline getirip, Okul Müdürü Gürcan Demir, Müdür Yardımcıları Emin Aktaş, Elçin Çelik ve öğretmenleri ile birlikte Sart Mustafa İlköğretim Kurumundaki öğrencilere dağıtılmak üzere Okul Müdürü Fatih Kaşal'a teslim etti.

Okul Müdürü Kaşal'da bu anlamlı projeden dolayı Sultan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik etti.