Bostancı'da mahalle hayrı yapıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geleneksel mahalle hayırları devam ederken Bostancı Mahallesindeki hayır yemeği de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak Kırkağaç'ın Bostancı Mahallesinde düzenlenen hayra yine büyük ilgi vardı. Bostancı Mahalle hayrına Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan öğle namazının ardından hayır başladı. Hep birlikte yenilen yemeğin ardından, vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, mahallelinin sıkıntılarını ve dertlerini dinleyerek bu sorunları en kısa zamanda çözeceklerini söyledi.